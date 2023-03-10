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Öykü Karayel ve Kenan Ece İrlanda dizisinde

Kenan Ece ile Öykü Karayel, dünyaca ünlü oyuncuların yer aldığı İrlanda yapımı “Kin” (Akraba) dizisinin yeni sezonuna dahil oldu. İki kuzeni canlandıracak olan oyunculardan Karayel ‘Nuray’, Ece de ‘Hamza’ karakterine hayat verecek.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 14:54
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Öykü Karayel ve Kenan Ece dünyaca ünlü projeye dahil oldu

Öykü Karayel ve Kenan Ece İrlanda dizisinde
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Öykü Karayel ve Kenan Ece, İrlanda ve Amerika ortak yapımı “Kin” (Akraba) dizisinin ikinci sezonuna dahil oldu. Karayel’in ana kadrodaki ‘Nuray Batuk’ rolünü canlandıracağı dizide Kenan Ece ise ‘Hamza’ karakteriyle ekrana gelecek.

Yeni sezonu 19 Mart’ta başlayacak dizi, Diarmuid Goggins ile Tessa Hoffe tarafından yönetildi. Peter McKenna ile Ciarán Donnelly de proje tasarımını yaptı. Yapımın ilk sezonunda Aidan Gillen, Charlie Cox, Clare Dunne, Maria Doyle Kennedy, Emmett J. Scanlan, Sam Keeley, Ciaran Hinds gibi ünlü oyuncular yer aldı.

İLK BÖLÜMDE EKRANDALAR 

İrlanda’nın devlet televizyonu RTÉ One’da yayınlanan suç draması “Kin” (Akraba), çete savaşının içine düşen bir İrlanda ailesinin hikâyesini ve aile bağlarını konu alıyor.İkinci sezonun ilk bölümünde Türk kartelinin üyeleri Eamon Cunningham’dan yüklü miktardaki borçlarını almak için Dublin’e gelecektir. Borç artık Eamon’u öldüren Kinsellas ailesinindir. Aile, çok daha büyük bir tehditle baş başa kalacaktır. Projenin yapımcıları “Kesinlikle geçen yıldan daha çalkantılı bir sezon olacak” açıklamasını yaptı.

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