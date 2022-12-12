Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
İngiltere'de yaşayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, sosyal medyada adından söz ettiriyor. "Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz, kimse kimseye müdahale etmiyor" diyerek daha önce gündem olan güzel şarkıcı ve oyuncu iddialı seçimleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı Alara karakteri ile adını duyuran Serel Yereli güzelliğiyle dikkat çekti.
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Şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden ve bir süredir orada yaşayan güzel isim 'Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz, kimse kimseye müdahale etmiyor. Arkadaşlarıma umut oluyorum' diyerek gündem olmuştu.
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Oyunculuğun yanı sıra sesine daha çok güvenen Yereli, yetenekli olduğu kadar güzelliğiyle de gündemde.
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Yıldız popçu Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan Serel Yereli, Instagram hesabındaki cesur pozlarıyla damga vuruyor.
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Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken 27 yaşındaki Serel Yereli, iddialı karelerine bir yenisini ekledi.
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Kıyafet tercihleri nedeniyle birçok yorum alan Serel Yereli, sütyensiz karesini takipçileriyle paylaştı.
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Kısa sürede binlerce beğeni gelen Yereli'nin güzelliği ve fiziği yine gündem oldu.
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Simli bluzuyla dekoltesini öne çıkaran ünlü isim, tarzıyla tam not aldı.