12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

İngiltere'de yaşayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, sosyal medyada adından söz ettiriyor. "Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz, kimse kimseye müdahale etmiyor" diyerek daha önce gündem olan güzel şarkıcı ve oyuncu iddialı seçimleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Galeri Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 14:49
Takip Et
1/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

2/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı Alara karakteri ile adını duyuran Serel Yereli güzelliğiyle dikkat çekti.

3/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Şarkıcılık yapmak için İngiltere'ye giden ve bir süredir orada yaşayan güzel isim 'Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz, kimse kimseye müdahale etmiyor. Arkadaşlarıma umut oluyorum' diyerek gündem olmuştu.

4/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Oyunculuğun yanı sıra sesine daha çok güvenen Yereli, yetenekli olduğu kadar güzelliğiyle de gündemde.

5/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Yıldız popçu Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan Serel Yereli, Instagram hesabındaki cesur pozlarıyla damga vuruyor.

6/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken 27 yaşındaki Serel Yereli, iddialı karelerine bir yenisini ekledi.

7/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Kıyafet tercihleri nedeniyle birçok yorum alan Serel Yereli, sütyensiz karesini takipçileriyle paylaştı.

8/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Kısa sürede binlerce beğeni gelen Yereli'nin güzelliği ve fiziği yine gündem oldu.

9/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Simli bluzuyla dekoltesini öne çıkaran ünlü isim, tarzıyla tam not aldı.

10/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

11/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

12/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

13/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

14/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

15/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

16/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

17/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

18/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

19/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

20/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

21/21
Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
1
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
2
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
3
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
4
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
5
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
6
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
7
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
﻿Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 11 sözleşmeli personel alacak
﻿Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 11 sözleşmeli personel alacak
﻿Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 11 sözleşmeli personel alacak
﻿ 2 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü
﻿ 2 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü
﻿ 2 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü
﻿THY'den Polonya'ya yeni rota
﻿THY'den Polonya'ya yeni rota
﻿THY'den Polonya'ya yeni rota
﻿Afganistan Kabil'de yabancıların kaldığı otele saldırı
﻿Afganistan Kabil'de yabancıların kaldığı otele saldırı
﻿Afganistan Kabil'de yabancıların kaldığı otele saldırı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Masterchef'te veda eden isim belli oldu
﻿Masterchef'te veda eden isim belli oldu
﻿Masterchef'te veda eden isim belli oldu
﻿İstanbul'da lodos kabusu
﻿İstanbul'da lodos kabusu
﻿İstanbul'da lodos kabusu
﻿'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı
﻿'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı
﻿'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿Heidi Klum'un kızı Leni'nin o pozları sosyal medyayı salladı. 'Anasına bak kızını al' diye boşuna dememişler
﻿Heidi Klum'un kızı Leni'nin o pozları sosyal medyayı salladı. 'Anasına bak kızını al' diye boşuna dememişler
﻿Heidi Klum'un kızı Leni'nin o pozları sosyal medyayı salladı. 'Anasına bak kızını al' diye boşuna dememişler
﻿Yüksekova’da sürü halindeki dağ keçileri kameraya yansıdı
﻿Yüksekova’da sürü halindeki dağ keçileri kameraya yansıdı
﻿Yüksekova’da sürü halindeki dağ keçileri kameraya yansıdı
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu. Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki
﻿Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu. Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki
﻿Türkiye’nin en popüler oyuncusu belli oldu. Zirvenin sahibi öyle isimlere fark attı ki
﻿Ankara'da dolunay hayran bıraktı
﻿Ankara'da dolunay hayran bıraktı
﻿Ankara'da dolunay hayran bıraktı
﻿İnsanın kanını donduran skandala ünlüler de isyan etti: Hadım edilmeliler
﻿İnsanın kanını donduran skandala ünlüler de isyan etti: Hadım edilmeliler
﻿İnsanın kanını donduran skandala ünlüler de isyan etti: Hadım edilmeliler
﻿Asuman Krause yıllara meydan okuyor. Son hali ile kendine hayran bıraktı
﻿Asuman Krause yıllara meydan okuyor. Son hali ile kendine hayran bıraktı
﻿Asuman Krause yıllara meydan okuyor. Son hali ile kendine hayran bıraktı
﻿Çiçek Taksi dizisinin güzel polisinin son halini görenler şaşırdı. Hızla geçen yıllar ona torpil yapmış
﻿Çiçek Taksi dizisinin güzel polisinin son halini görenler şaşırdı. Hızla geçen yıllar ona torpil yapmış
﻿Çiçek Taksi dizisinin güzel polisinin son halini görenler şaşırdı. Hızla geçen yıllar ona torpil yapmış
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.