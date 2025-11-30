Çoğu ünlü aksine servetini Dubai ya da Londra’ya değil, İstanbul’a yatıran Elles, aynı zamanda dört çocuk annesi olarak ülkenin geleceğine de güveniyor.

Geçen yıllarda Türk vatandaşı olan Almanya doğumlu yıldız, dördüncü bebeği Leon Mirza’yı kucağına aldıktan sonra da durmaksızın çalışıyor.

Wilma Elles, kazancını gayrimenkule çevirmeyi tercih ediyor. Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Piyer Loti mahallelerinde 10’dan fazla daire satın alan ünlü isim, bu daireleri kiraya vererek düzenli gelir sağlıyor.

“Dört çocuk yapıp çalışmak zor olmuyor mu?” sorusuna içten içten gülümseyerek şöyle cevap veriyor:

"Biraz zor olsa da hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta 4 çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum."

Sanat dünyasının en yardımsever isimlerinden biri olmaya devam eden Elles, hiçbir sosyal projeyi geri çevirmiyor.

Son olarak “Dileğini Tut, Deneyimini Yaşa” etkinliğine kucağında dördüncü bebeği Leon Mirza ile katıldı.

WİLMA ELLES KİMDİR?

18 Ekim 1986 Almanya doğumlu Wilma Elles, Köln Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi, Tiyatro ve Medya okudu.

Kariyerine Almanya’da başladı, 2010’da Türkiye’de “Öyle Bir Geçer Zaman ki”deki Caroline rolüyle yıldızı parladı.

“Yalan Dünya”, “Gurbet Kadını” ve “Filinta” gibi dizilerde de oynadı.

2015’te iş insanı Kerem Göğüş ile evlenip Türk vatandaşı olarak adını Mücella Elles yaptı, Milat ve Melodi adında iki çocuğu oldu.

2019’da boşandıktan sonra avukat Mehmet Şah Çelik ile evlendi; bu evlilikten Tiara ve Leon Mirza dünyaya geldi.

