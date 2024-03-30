Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroli Wilma Elles'ten Erdoğan’ın önerisine destek

Magazin Gazetecileri Derneği'nin Etiler'de düzenlediği davette Wilma Elles, "50 ülkeye gittim. Sadece Avustralya'ya gitmedim, onun dışında tüm kıtaları gezdim. En rahat ve güzel şehir İstanbul" dedi.

İftara eşi Mehmet Şahçelik ve üç çocuğu Milat, Melodi ve Manolya ile birlikte katılan Wilma Elles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dört çocuk tavsiyesine destek verdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Büyük aile olmak iyidir. Nüfusun hızla yaşlandığı düşünülürse, dört çocuk gerçekten bir gereklilik. Biz de dördüncü çocuğa sıcak bakıyoruz."

Wilma Elles, Magazin Gazetecileri Derneği'nin iftar yemeğine katıldı ve "50 ülkeye gittim. En mükemmel ülke Türkiye, en rahat ve güzel şehir ise İstanbul" dedi.

Ünlüler arasında Bekir Aksoy, Ahmet Selçuk İlkan, Ümit Karan, Çetin Altay, Gurur Aydoğan, Boğaç Aksoy, Saruhan Hünel ve İsmail Özkan da bulunuyordu.

Mekan sahibi İsmail Özdemir, gece boyunca hem gazetecilerle hem de konuklarla tek tek ilgilendi.

Wilma Elles, üç çocuğu ve eşi Mehmet Şah Çelik ile birlikte katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Oyuncu, Türkiye'nin mükemmel bir ülke olduğunu belirterek, "Dünyayı gezdim, 50 ülkeye gittim. Avustralya dışında tüm kıtalara gittim. En rahat ve güzel şehir İstanbul. Artık biraz daha macera istiyorum" dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dört çocuk tavsiyesine de destek verdi ve "Büyük aile olmak iyidir. Nüfusun hızla yaşlandığı düşünülürse, dört çocuk gerçekten bir gereklilik. Biz de dördüncü çocuğa sıcak bakıyoruz" ifadesini kullandı.