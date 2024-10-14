Öyle bir karara imza attılar ki… AYM Bahçeli’yi çıldırtmak istiyor

7 Haziran 2014'te yapılan Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen protestolarda, "Biji Serok Apo" ile "PKK halktır halk burada" sloganlarını atan terör örgütü PKK destekçisi Merve Nur Tekin'e Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi "terör örgütü propagandası yapmaktan" hapis ve para cezası verdi.

Kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Tekin, AYM'ye 11 Şubat 2022'de "düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının ihlali" talebiyle bireysel başvuruda bulundu.

AYM, Tekin'in başvurusunu kabul ederek, ihlal kararı verdi.

Skandal kararda "marş vasıtasıyla kamuya aktarılan görüşlerin başkaları açısından değersiz, yararsız, kışkırtıcı veya rahatsız edici görülse bile kişilerin sübjektif değerlendirmelerinden bağımsız olarak ifade özgürlüğünün korumasında olduğu, öznel değerlendirmeler veya varsayımlarla kişilerin cezalandırılmasının ve düşünce açıklamalarına bu şekilde müdahale edilmesinin temel hakkı ihlal edeceği" ifadelerine yer verildi.

ÜSTÜNE BİR DE 30 BİN LİRA TAZMİNAT KARARI

AYM, Tekin hakkında verilen mahkûmiyet kararının zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık gelmediği ve Tekin'in Anayasa’nın 26'ncı Maddesi'nde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

AYM'nin kararında "ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın" kabul edilebilir olduğu oybirliği ile kabul edilirken ifade özgürlüğünün ihlal edildiği oy çokluğu ile kabul edildi.

Karara, üyeler Yıldız Seferinoğlu ve Ömer Çınar katılmadı.

AYM, tepki çeken kararının ardından ayrıca başvurucuya 30 bin lira manevi tazminat ödenmesi yönünde karar aldı.

AYM, tespit edilen ihlalin sonucun ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar vererek, dosyayı Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

BAHÇELİ AYM'NİN KAPATILMASINI İSTİYOR



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM'nin aldığı bazı kararlar nedeniyle zaman zaman 'kapatılmalı' çağrılarında bulunuyordu.

Bahçeli en son Ağustos ayında AYM ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni anayasa sürecinde, Anayasa Mahkemesi statüsünün, üye yapısının, yargılama usullerinin radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da bu mahkeme kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı.