Efsane filmin unutulmaz oyuncusu öldü. Oynadığı rol ile herkesin hafizasına kazınmıştı

61 yaşındaki ABD'li aktör Tom Sizemore, 18 Şubat'ta beyin anevrizması geçirdikten sonra yoğun bakıma kaldırılmışt Ünlü ismin menajeri Charles Lago, CNN'e yaptığı açıklamada Sizemore'un durumunun kritik olduğunu aktardı.

"Ailesi durumun farkında ve gelişmeleri bekliyor. Şu anda başka bir güncelleme yok" ifadelerini kullanmıştı.

"Er Ryan'ı Kurtarmak" ve "Kara Şahin Düştü" gibi büyük filmlerde rol alan Tom Sizemore, dün Burbank'ta hayatını kaybetti. Kaliforniya 61 yaşındaydı.

Ölümünü menajeri Charles Lago tarafından açıklandı. Sizemore, 18 Şubat'ta beyin anevrizmasına neden olan bir felç geçirdi. O zamandan beri komada ve yaşam desteğindeydi.

Huysuz ve yeşil gözlü Sizemore, belki de en ünlüsü 1998 yapımı Er Ryan'ı Kurtarmak olmak üzere artık klasik kabul edilen çok sayıda filmde rol aldı.