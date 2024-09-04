Oynarken cephede hissedeceğiniz İkinci Dünya Savaşı oyunları

Listenin hemen başında dünyanın en iyi oyunları arasında gösterilen Call of Duty oyunu yer alıyor. Ancak bir döneme damgasını vuran Battlefield serisi de unutulmadı. İşte sizi o yıllara götürmekle kalmayıp cephede hissettirecek oyunlar:

Call of Duty: WWII (2017) Call of Duty serisinin bu yapımı, oyuncuları Normandiya Çıkarması'ndan Berlin'e kadar uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Gerçekçi grafikler, etkileyici hikaye anlatımı ve atmosferik ses tasarımı ile savaşın yoğunluğunu ve kaosunu derinlemesine hissettiren oyun, dönemin en kritik anlarını yeniden canlandırıyor. Özellikle savaşın insani boyutunu vurgulayan sahneler, oyuncuları savaşın ortasına çekmeyi başarıyor.

Company of Heroes (2006) Strateji oyunları dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş olan Company of Heroes, İkinci Dünya Savaşı'nı taktiksel açıdan ele alan bir başyapıt olarak kabul ediliyor. Gerçek zamanlı strateji türünde olan bu oyun, oyuncuları savaşın yönetimsel tarafıyla yüzleştirirken, tarihin akışını değiştirebilecek kararlar almayı da mümkün kılıyor. Savaşın taktiksel ve lojistik yönlerini derinlemesine işleyen oyun, aynı zamanda tarihi olayları ve cepheleri başarıyla yansıtıyor.

Medal of Honor: Allied Assault (2002) Medal of Honor serisinin en bilinen yapımlarından biri olan Allied Assault, oyuncuları Normandiya Çıkarması da dahil olmak üzere birçok önemli savaşa dahil ediyor. Oyunun dramatik sahneleri ve sinematik sunumu, oyuncuları bir asker gibi hissettirmeyi amaçlıyor. Oyun, dönemin atmosferini güçlü bir şekilde yansıtarak, tarihe olan ilgiyi artırıyor.

Battlefield V (2018) Battlefield serisi, geniş çaplı savaş alanları ve çok oyunculu modlarıyla tanınırken, Battlefield V, İkinci Dünya Savaşı'na getirdiği yeni bakış açısıyla dikkat çekiyor. Oyun, savaşın farklı cephelerinde geçen hikayeler sunarak, oyunculara çeşitli deneyimler yaşatıyor. Gerçekçi savaş mekanikleri ve geniş çaplı haritalarıyla oyunculara savaşın her anını hissettiren Battlefield V, savaşın kaotik ve yıkıcı doğasını başarılı bir şekilde yansıtıyor.