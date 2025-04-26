Oytun Erbaş bu kez deprem uzmanı oldu! Tarih vererek açıklama yaptı

İnternette yaptığı açıklamalarla sık sık tartışmalara neden olan Oytun Erbaş, bu kez de deprem uzmanlığına soyundu.

Kasım 2012’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Fizyoloji ve Deneysel Tıp alanında uzmanlığını tamamlayan Erbaş, sosyal medyada "bilim insanı" kimliğiyle yaptığı yorumlara bir yenisini ekledi.

Tarihsel verileri referans gösteren Erbaş, İstanbul'un deprem riski üzerine açıklamalarda bulundu. 1509 ve 1766 yıllarında yaşanan büyük depremlere dikkat çeken Erbaş, "Büyük İstanbul Depremi kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

23 Nisan’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından konuşan Erbaş, "Asıl büyük deprem henüz gelmedi. Küçük depremler olabilir, ancak yıkıcı olmayacak. Büyük deprem bir gün mutlaka olacak" dedi.

Erbaş konuşmasında 'Şu andaki deprem büyük İstanbul depremi değil deprem 2030 da olacak 2040 da olacak' dedi.

Erbaş’ın açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, "Bir sen eksiktin" diyerek her konuda yorum yapan Erbaş’a tepki gösterdi.

Kovid-19 pandemisinin ilk ortaya çıktığı günlerde “Korona virüsü Türk ırkını etkilemez” dediği için eleştirilerin hedefi haline gelmişti.