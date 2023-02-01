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Oyunseverleri üzecek haber. Oyunlara yüzde 100'ü aşan zam yapıldı

Steam'de Xbox Game Studios tarafından yayınlanan oyunlara yüzde 100'den fazla zam yapıldığı ortaya çıktı. Oyunlara ait güncel fiyatlar yayınlandı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 17:16
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Oyu fiyatlarına zam geldi

Oyunseverleri üzecek haber. Oyunlara yüzde 100'ü aşan zam yapıldı
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Dijital oyun tutkunlarına üzecek haber oyun şirketlerinden gelmeye başladı. 

Steam, bu yüzden Türkiye’de uygulanan dolar kurunu 10 TL’ye sabitledi. Bununla beraber birçok kategoriden yapımda fiyat artışı görüldü. Son olarak Xbox oyunlarına da zam yapıldığı ortaya çıktı.

Microsoft’un yan şirketi Xbox Game Studios tarafından geliştirilen oyunlar Steam’de zamlandı. Bunlar arasında Microsoft Flight Simulator 10 ve Age of Empires 3: Definitive Edition gibi popüler yapımlar da bulunuyor.

Shift Delete'in haberine göre, strateji kategorisinin önde gelenlerinden Age of Empires 3: Definitive Edition, yüzde 522 zamlanarak 32 TL’den 199 TL’ye yükseldi. Microsoft Flight Simulator 10’un fiyatı ise ise yüzde 538 zamlandı ve 39 TL’den 249 TL’ye yükseldi.

İŞTE ZAMLI FİYAT LİSTESİ

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Teist
1.02.2023 17:46
Bu zam günah mı? Günah. Nerede yazıyor? Ahzab 37. 50. 51. Muhammed 15. Nebe 33. 34. ayetlerde.  
 
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