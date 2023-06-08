Oyun bağımlısı çocuk ailesinin servetini bitirdi

Cep telefonu oyunlarına bağımlı bir genç, annesinin banka kartını kullanarak ailesini zora soktu.

13 yaşındaki bir kız çocuğu cep telefonunda oynadığı oyunda annesinin banka kartının numarası ve şifresiyle “oyun içi satın alma” işlemi yaparak ailesinin servetini resmen tüketti…

Olayın şokunu atlatamayan Gong Yiwang isimli kadın, kızının kartını kullandığını bilmediğini söylerken, bir gün kızının okulundan gelen telefon ile bunu öğrendiğini belirtti. Yiwang, okul müdürünün kendisine, “İsterseniz bir banka hesabınızı kontrol edin” dediğini söyledi.

Banka hesabına bakan kadın, yaklaşık 64 bin dolar (yaklaşık 1.5 milyon TL) değerindeki paranın yerinde olmadığını ve sadece 7 cent kaldığını şok içinde öğrendi.

Yerel medya kuruluşlarına konuşan Yiwang, “Ben 13 yaşındaki bir kızın bunu yapabileceğini asla düşünmezdim. Şok içindeyim, başım patlayacak gibi hissediyorum” yorumunu yaptı. Kızının Ocak ayından Mayıs ayına kadar hem oyunda yeni hesaplar açmak için hem de oyun içi satın almalar yaptığı için 64 bin dolar harcadığını belirten kadın yetkililere şikayette bulundu.

Yiwang, “Kızım paranın nereden geldiğini bilmediğini söyledi. Sadece benim banka hesabımın bu cep telefonuyla eşleştirildiğini biliyordu. Fakat daha sonra öfkelenince bildirimlerin, ve mesajların kızım tarafından kasten silindiğini öğrendim” ifadesini kullandı.

İsmi açıklanmayan kızın arkadaşlarına da para gönderdiği belirtilirken, “Eğer onlara da para göndermeseydim beni bütün gün rahatsız ederlerdi. Eğer öğretmene onları şikayet etseydim, aileme durumu anlatmalarından korktum” dedi.

Endişeli aile kızlarının oyun bağımlılığını azaltmak için harekete geçtiklerini de belirtti.