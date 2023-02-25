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Oyun konsoluna el koyan öğretmenini öldüresiye dövdü

ABD'nin Florida eyaletinde bir lise öğrencisi, derste oyun konsolunu elinden alan öğretmenini öldüresiye dövdü.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 21:04
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Oyun konsoluna el koyan öğretmenini öldüresiye dövdü

Oyun konsoluna el koyan öğretmenini öldüresiye dövdü
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 (İHA) - ABD'nin Florida eyaletinde 17 yaşında 1.80 boyunda ve yaklaşık 120 kilo olan bir lise öğrencisi, derste taşınabilir oyun konsoluna el koyan öğretmenini öldüresiye dövdü.

Çevredekilerin yardımlarıyla öğretmenden uzaklaştırılan lise öğrencisi gözaltına alınırken, yerde baygın halde yatan öğretmen ise hastaneye kaldırıldı.

Polis şefi Rick Staly olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bu öğrencinin eylemleri kesinlikle korkunç ve yersiz. Umuyoruz ki darp mağduru öğretmen fiziksel ve psikolojik olarak sağlığına kavuşur. Saldırgan, çocuk Adalet Bakanlığına teslim edildi ve ağır darp ile suçlandı" ifadelerini kullandı.

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