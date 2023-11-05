Oyun oynarken başına keçi düşerek ölen çocuğun davası sonuçlandı

9 yıl önce sokakta oyun oynarken başına keçi düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun davası sonuçlandı. Keçi sahibine para cezası verildi

KAYNAK: DHA
Oyun oynarken başına keçi düşerek ölen çocuğun davası sonuçlandı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, terastan atlayarak sokakta oyun oynayan çocuğun ölümüne sebebiyet veren keçinin sahibine "taksirle öldürme" suçundan verilen adli para cezasını onadı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin kararına göre, 2014 yılında Diyarbakır’da yaşanan olayda, bir kişi keçiyi kesmek amacıyla binanın teras katına çıkardı ve terasın kapısını kapatarak oradan ayrıldı.

Keçi, bir süre sonra terastaki 80 santimetrelik duvardan atlayarak aşağıda oyun oynayan 12 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Çocuk hastaneye kaldırıldı ancak maalesef yaşamını yitirdi. Bu trajik olayın ardından keçinin sahibi hakkında “taksirle öldürme” suçundan dava açıldı.

ADLİ PARA CEZASI

Yerel mahkeme olan Diyarbakır 11. Asliye Ceza Mahkemesi, keçinin atlama yeteneğine sahip bir hayvan olduğunu ve atlayarak zararlara neden olabileceğini kabul ederek, sanığı suçlu buldu ve adli para cezası verdi. Sanık ise bu karara itiraz etti, ve dosya Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yaptığı temyiz incelemesinde, yerel mahkemenin kararında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi ve mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı. Kararda, iddia, savunma ve delillerin bir arada değerlendirilerek eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiği sonucuna varıldı ve yerel mahkemenin kararının hukuka uygun olduğu belirtildi.

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