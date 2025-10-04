Oyun oynarken ölümle burun buruna! Gözünden vuruldu: Polis magandayı arıyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, görünmez denilen bir kaza oldu. Evin avlusunda oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğun gözüne yorgun mermi isabet eti. Ömer Faruk Dağ, hastaneye kaldırıldı. Polis mermiyi atan magandayı arıyor

Olay, akşam saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin avlusunda oynayan Ömer Faruk Dağ, yorgun merminin isabet etmesiyle kanlar içinde yığıldı. Çığlıklar üzerine aile, küçük çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan ilk kontrolde, merminin çocuğun göz çevresine isabet ettiği belirlendi. Tedavisinin ardından küçük çocuk taburcu edilirken, polis ekipleri ise evin avlusunda inceleme yaparak delil topladı. Çocuklarının kör olmaktan kurtulduğunu ifade eden Dağ ailesi fertleri, magandaların yakalanarak cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

