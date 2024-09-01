Oyun oynayan küçük çocuk 6'ncı kattan düşerek can verdi

Olay, dün akşam Nusaybin 8 Mart Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre apartmanın 6’ncı katındaki evde oyun oynarken balkon korkuluklarına tırmanan Elif İdil K., beton zemine düştü.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Elif İdil, doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Elif İdil’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga sevk edildi. Acı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.