Oyun sektöründe ortalığı ayağa kaldıracak gelişme. Grev kararı çıktı

Serkan Talan
Oyun sektöründe ortalığı ayağa kaldıracak gelişme. Grev kararı çıktı

ABD’de oyun sektöründe ortalığı ayağa kaldıracak bir gelişme yaşandı. Oyunların yapım süreçlerinde aktörlük ve aktrislik yapan sanatçılar greve gitme kararı aldı. Grevin oyunların yapım süreçlerini nasıl etkileyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

ABD’de video oyunları için aktörlük ve aktrislik yapan oyuncular greve gitme kararı aldı. Kararın yapay zeka konusundaki endişelerin giderilememesi nedeniyle alındığı açıklandı.

Video oyunların yapım sürecinde oyunculuk yapan sanatçılar, yaklaşık 1,5 yıldır bağlı bulundukları sendika üzerinden oyun yapımcıları ile müzakere ediyordu. Son olarak sendikadan yapılan açıklamada yapay zeka konusunda oyun üreticilerinin yeterli bir teklif sunmaması nedeniyle 26 Temmuz günü saat 12.01 itibariyle greve gittiklerini duyurdu.

Oyun üreticileri ise yaptığı açıklamada oyuncular sendikası ile anlaşmaya yakın olmalarına rağmen alınan grev karşısında üzüldüklerini belirtti. Üreticiler, oyuncular sendikası ile anlaşmak için müzakerelere devam etmek istediklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Oyuncular sendikası SAG-AFTRA, bir süredir oyun üreticileri ile yeni bir toplu sözleşme yapmak için müzakereleri yürütüyordu. Ancak sendika aralarında Activision, Take-Two, Warner Bors. Ve EA gibi dev şirketlerin de olduğu üreticilerin ücretlerin iyileştirilmesi ve yapay zeka konusundaki endişelerin giderilmesi konusunda sağlıklı teklif vermediğini belirterek greve gidebileceklerini belirtmişti.

Oyuncular sendikasından mart ayında gelen açıklamada ise üreticilerin yapay zeka konusunda oyuncuları koruyacak bir anlaşmanın masada olmaması nedeniyle grev seçeneğinin güçlü bir ihtimal olduğu vurgulanmıştı.

GREVE GİDEN OYUNCULARIN TALEPLERİ NELER?

Sanatçılar, yapay zeka ile işlerinin ellerinden alınacağı endişesi taşıdıklarını belirterek yapay zeka kullanımı konusunda bazı kriterlerin getirilmesini istiyor. Öte yandan oyunlar aldıkları ücretin enflasyona uygun hale getirilmesi, iş güvenliklerinin sağlanması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Grevin oyunların yapım süreçlerini nasıl etkileyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

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