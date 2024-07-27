GTA 6 oyuncuların grevinden etkilenecek mi?

Video oyunlarının üretim sürecinde önemli bir yeri olan aktörler ve aktrisler greve gitme kararı aldı. Oyun üreticileri ile yaptıkları müzakerelerden sonuç alamayan oyuncular dün greve gittiklerini açıkladı. Grevin nedeninin ise yapay zekaya karşı oyuncuların korunması için tatmin edici bir teklifin gelmemesi olduğu öğrenildi.

Alınan karar ile SAG-AFTRA sendikasına bağlı ses sanatçıları ve oyuncular greve başladı.

Grev kararının oyunların yapım süreçlerini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Özellikle büyük yapımların ertelenip ertelenmeyeceği konusunda farklı açıklamalar geliyor.

GTA 6 GREVDEN ETKİLENECEK Mİ?

Yayına girme tarihi yaklaşan büyük yapımlar grevden etkilenmezken özellikle GTA 6’nın durumu merak konusu oldu. Edinilen bilgilere grev, geliştirme sürecine bir yıl önce başlanan oyunları etkileyecek. Bunun içinde servis oyunları da bulunuyor.

Oyun yapımcısı şirketlerden gelen bilgilere göre GTA 6’yı bekleyenler rahat nefes alabilir. Oyunun geliştiricisi Rockstar’ın tepe firması Take-Two’dan gelen bilgilere göre, GTA 6’nın geliştirme süreci çok önceden başladığı için grevden etkilenmeyecek.

Öte yandan yakın zamanda çıkacak Call of Duty: Black Ops 6, Assassin’s Creed Shadows ve Dragon Age: The Veliguard gibi dev yapımlar da sanatçıların grevinden etkilenmeyecek oyunlar arasında yer alıyor.

Öte yandan canlı servis oyunlarının bazılarının yakın zamanda grevden etkilenebileceği belirtiliyor. Oyuncular sendikası, 25 Ağustos 2023’ten önce geliştirme sürecinin başladığı oyunların grev kapsamında olmadığını açıklamıştı. Bu tarihten önce geliştirme sürecine başlanan oyunlarda çalışanlar grev kararını ihlal etmiş olacak.