Oyuncak araba ile ceza yedi. İşte nedeni

Düzenleme: Kaynak: Show Haber
Oyuncak araba ile ceza yedi. İşte nedeni

Ankara'da yaşayan 23 yaşındaki genç oyuncak araba ile ceza yedi. Genç adamın ceza alma nedeni duyanları şaşkına çevirdi.

Ankara’da yaşayan Zeki Can Özgökmen en büyük hobisi olan uzaktan kumandalı arabalar ile ilgili zaman zaman videolar çekerek sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. 23 yaşındaki gencin başına inanılmaz bir olay geldi. Özgökmen, oyuncak arabasıyla ceza yedi.

Show Haber’de yer alan habere göre, Özgökmen, Kızılay metro çarşısında arkadaşları ile uzaktan kumandalı araba ile oynarken o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bir süre sonra görevliler 23 yaşındaki gencin yanına gelerek video çekmenin yasak olduğunu söyledi ve 400 lira para cezası verdi.

Genç adama "istasyonlarda para toplama" maddesinden ceza kesildiği öğrenilirken, Özgökmen "Para toplamıyorduk, eğleniyorduk" dese de görevlileri ikna edemedi.

Özgökmen "Hiç kimse de bu durumdan rahatsız değildi. Herkes video çekiyorum diye memnun olarak izliyordu. Kendimiz eğlenirken hem de insanları eğlendiriyorduk. Oyuncak arabayla ceza yenildiğini ilk defa görüyorum." diye konuştu.

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