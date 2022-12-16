16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada oyuncak ayı içinde saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 21:15
Takip Et

Oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı

Oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı
+
Aa
-

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; oyuncak ayı içerisine saklanmış 2 parça halinde 22,82 gram metamfetamin maddesi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili T.G. (40) isimli şüpheli şahıs ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
1
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
2
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
4
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
5
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
6
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
7
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu
﻿Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu
﻿Akli dengesi yerinde olmayan kadın binaya 3 patlayıcı koydu
﻿Fransa'nın vize kararı Fas'ı sevindirdi
﻿Fransa'nın vize kararı Fas'ı sevindirdi
﻿Fransa'nın vize kararı Fas'ı sevindirdi
﻿Hırvatistan meclisinden Ukrayna itirazı
﻿Hırvatistan meclisinden Ukrayna itirazı
﻿Hırvatistan meclisinden Ukrayna itirazı
﻿İYİ Partili Cinisli necip milletin çektiklerini TBMM’de dile getirdi
﻿İYİ Partili Cinisli necip milletin çektiklerini TBMM’de dile getirdi
﻿İYİ Partili Cinisli necip milletin çektiklerini TBMM’de dile getirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.