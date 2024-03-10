Oyuncak Bebekler Adası’nın korkunç gizemi

Bekçi Don Julian Santana, kızın cesedini ve yanındaki oyuncak bebeği bulur. Kızın oyuncak bebeği olduğunu sanır ve onu anmak için adanın ağaçlarına oyuncak bebekler asar.

Julian, 2001 yılında kızın öldüğü yerde boğulur. Ada, gerçek olsun ya da olmasın, ada korkunç bir görüntüye sahiptir.

Meksika'da "ISLA DE LAS MUNECAS" yani Oyuncak Bebekler Adası olarak bilinen bir ada var. Bu ada, dünyanın en korkunç yerlerinden biri olarak ün yapmış. Çünkü adanın her yanı oyuncak bebeklerle dolu.

ADANIN TRAJİK ÖYKÜSÜ



Oyuncak bebeklerin adaya nasıl geldiği ise trajik bir hikayeye dayanıyor. 1950'lerde adada yaşayan Don Julian Santana isimli bir adam, su kanallarında boğulan küçük bir kızın cesedi ve yanındaki oyuncak bebeği buluyor.

Kızın oyuncak bebeği olduğunu sanan Santana, onu anmak ve adayı kötülüklerden korumak için oyuncak bebeği bir ağaca asıyor. Bu, Santana'nın 50 yıl boyunca sürdürdüğü bir ritüele dönüşüyor. Santana, adadaki her ağaca oyuncak bebek asıyor.



Adada asılı olan oyuncak bebeklerin çoğu kırık, kirli ve çürümüş durumda. Bazıları ise adanın girişindeki en eski bebekler.

Bebekler, uzaktan bakıldığında ölmüş bir çocuğun bedenine benziyor. Santana'nın ailesi ise adayı turistik bir yer haline getirerek gelir elde ediyor.



2001 yılında Santana da küçük kız gibi su kanalında boğuluyor. Mezarı da adada. Mezar taşının üzerine de ritüelini hatırlatması için bir oyuncak bebek konuyor. Bebek Adası, Meksika'nın en ilgi çekici yerlerinden biri olarak her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor.