Tüyler ürperten olay.10 aylık bebeği taksiden atıp öldürdü. Annesini taciz etti

Bebek olay yerinde hayatını kaybederken, araçtan dışarı atılan annenin tedavisi ise sürüyor.

Tüyler ürperten olay Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Palghar bölgesinde gerçekleşti.

India Today’in haberine göre; taksi şoförü zanlı hareket halindeki bir arabadan yürümeye dahi yeni yürümeye başlayan 10 aylık kız çocuğunu araçtan atarak öldürdüğü ve annesine ise taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Yetkililer, otomobilin sürücüsü Vijay Kushwaha'nın Palghar Polisi tarafından tutuklandığını ve firar eden ikinci zanlıyı arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Vijay Kushwaha isimli sanık, Hindistan Ceza Kanuna göre kasten cinayet ve tacizden tutuklandı.