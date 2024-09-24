Oyuncu Akınözü: "Sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günü"

Oyuncu Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, bir süredir mücadele ettiği hastalığa geçtiğimiz ay yenik düşmüştü. Akınözü, 34'üncü yaş gününde duygusal bir mesaj yayımladı: Sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günü..

KANSERE YENİK DÜŞMÜŞTÜ

'Sensiz Olmuyor', 'Karagül' ve 'Deliha 2' gibi projelerde rol alan, oyuncu Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü (60), geçtiğimiz temmuz ayında uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşmüştü.

"BUNDAN SONRA HAYAT BENİM İÇİN BURUK VE EKSİK"

Annesinin vefatından sonra paylaşım yapan Akın Akınözü, "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim... Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak. Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz 'ÖZLEM...' Oğlun." ifadelerini kullanmıştı.

DÜŞTÜĞÜ NOTLA DUYGULANDIRDI

Annesiyle birlikte fotoğrafını yayımlayan Akınözü, paylaşıma düştüğü notla sevenlerini duygulandırdı. Bu fotoğrafımla bana hazırlattığın doğum günü hediyemi, sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günümde daha da iyi anlıyorum. Sana söz; kanatlanıp yanına uçana kadar koşmaya devam edeceğim canım annem.