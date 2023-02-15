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Depremzede çocukları mutlu etmek için çeşitli malzemeler hazırlayan oyuncu Aslı Tandoğan: Sizler sayesinde çocuklarımıza ulaştıracağız

Her türlü felaket sonunda en büyük acıyı ve travmaya maruz kalanlar hiç şüphesiz ki çocuklar oluyor. Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, depremzede çocuklarını mutlu etmek için seferber oldu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 20:16
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Oyuncu Aslı Tandoğan depremzede çocukları mutlu etmek için kolları sıvadı

Depremzede çocukları mutlu etmek için çeşitli malzemeler hazırlayan oyuncu Aslı Tandoğan: Sizler sayesinde çocuklarımıza ulaştıracağız
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Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem, çevresindeki 10 ili de yıktı. Depremde yıkılan iller için sadece Türkiye değil dünyadan da birçok ülke seferber oldu.

Afetin ilk gününden beri deprem yardımlarına koşan ünlüler her bölgede çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 

Oyuncu Aslı Tandoğan da çocuklar için harekete geçti. Tandoğan, gelen yardımların kolilenmesi için gün boyu çalıştı.

"Çocuklar için hazırlıyoruz"

Çocukların yüzünü güldürmek için halkın da getirdiği malzemeleri hazırlayan Tandoğan, şu açıklamayı yaptı:

"Çocuklarımız için çok güzel kitler hazırlıyoruz. İçinde çeşitli etkinlik kitapları ve oyuncaklar var. 
Sizler sayesinde hepsini depremzede çocuklarımıza ulaştıracağız"

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