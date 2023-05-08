Oyuncu Bahar Öztan'ın duygusal anları. 41 yıl önce Kemal Sunal ile binmişti

3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden Kemal Sunal'ın, başrol oynadığı 1982 yapımı Doktor Civanım filminde kullandığı 1971 model sepetli motosiklet ,Bodrum’da yaşayan oyuncu Bahar Öztan’la buluştu.

O GÜNLERE GERİ DÖNDÜ

Filmde kullanılan motosikleti Bodrum’a getiren Ali Dingil, Bodrum Belediye Meydanı'nda Öztan’a sürpriz yaptı. Orijinal haliyle duran motosikleti gören Öztan, duygusal anlar yaşadı. Motosiklete binmesinin ardından o günlere geri döndüğünü söyleyen Öztan’ın sağlık durumunun da iyi olduğu görüldü. Engin Ardan tarafından organize edilen buluşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle motosiklette Bahar Öztan’ı görenler bol bol fotoğraf çektirdi.

Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından olan Bahar Öztan, daha önce üç kez kanseri yenerek hayata tutunmuştu. Kolon kanseriyle mücadelesine yeniden başlayan Öztan yeniden tedavi görmeye başlamış ve kemoterapi uygulamasına geçilmişti. Kanserle mücadele eden Öztan’ın durumunun iyi olduğu da gözlendi. Bodrum Acıbadem Hastanesinde tedavisi süren Öztan’a 41 yıl sonra buluştuğu motosiklet ise moral oldu.

"HATIRALAR GÖZÜMDE CANLANDI"

Öztan, geçmiş günlere döndüğünü söyleyerek “Allah nasip etti, yıllar sonra tekrardan bu motosiklete binmeyi. Çok kıymetli bir filmdi çok kıymetli arkadaşlarımızla birlikte oynamıştık. Hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayanlara ise selamlarımı iletiyorum. Yıllar önce Kemal Sunal önde oturuyordu, ben de arkasında ona sarılmıştım. Çok güzel bir filmdi halen halkımız çok seviyor, izliyor ve gülebiliyor. Motosikleti görünce hatıralar gözümde canlandı. Bir arkadaşımız almış bunu değerlendirmiş. Motosiklete bakmış ve bu günlere kadar getirmiş. Çok kıymetli bir motosiklet, halkımızda o dönemden kalan her şeyi çok sever” ifadelerini kullandı.