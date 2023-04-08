8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Berna Laçin oy vermeye giderken giyeceği kıyafeti açıkladı

Berna Laçin oy vermeye giderken giyeceği kıyafeti açıkladı

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenmişken, ünlü isimler de seçim gününe dair paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. Berna Laçin yaptığı paylaşımla oy vermeye giderken giyeceği kıyafeti açıkladı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 02:07
Takip Et

Oyuncu Berna Laçin oy günü kıyafetim notuyla paylaştı

Berna Laçin oy vermeye giderken giyeceği kıyafeti açıkladı
+
Aa
-

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve paylaşımlarıyla trollerin de hedefinde olan oyuncu Berna Laçin, paylaşımları üzerinden yapılan saldırılara aldırmadan inandığı doğruları paylaşmaya devam ediyor.

Gündemi yakından takip eden ve hemen her konuda çarpıcı paylaşımlarda bulunan Berna Laçin bu defa oy vermeye giderken giyeceği kıyafeti açıkladı.

Cumhur İttifakı'na dahil olan partilerin kadınların gündelik hayatta elde ettiği kazanımları engellemek adına atacakları adımları eleştiren ve İstanbul Sözleşmesi özelinde bu konuda tepkisini gösteren Laçin, üzerinde 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' ifadesi olan bir tişört giyeceği bilgisini paylaştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
1
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
2
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
3
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Millete yutturulan Abdülhamit yalanları
4
﻿Millete yutturulan Abdülhamit yalanları
﻿Millete yutturulan Abdülhamit yalanları
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
5
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Gaziantep'te 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
6
﻿Gaziantep'te 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
﻿Gaziantep'te 'çöp atma' çatışması: 1'i polis 2 ölü
﻿Bir bankadan sıfır faizli kredi
7
﻿Bir bankadan sıfır faizli kredi
﻿Bir bankadan sıfır faizli kredi
﻿Lens PSG'nin peşini bırakmıyor
﻿Lens PSG'nin peşini bırakmıyor
﻿Lens PSG'nin peşini bırakmıyor
﻿Bayburt'ta otomobil devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Bayburt'ta otomobil devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Bayburt'ta otomobil devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
﻿Belçika'da mahkemeden devlete ceza
﻿Belçika'da mahkemeden devlete ceza
﻿Belçika'da mahkemeden devlete ceza
﻿Tel Aviv'de çifte saldırı: 1 ölü, 7 yaralı
﻿Tel Aviv'de çifte saldırı: 1 ölü, 7 yaralı
﻿Tel Aviv'de çifte saldırı: 1 ölü, 7 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.