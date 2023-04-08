Berna Laçin oy vermeye giderken giyeceği kıyafeti açıkladı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve paylaşımlarıyla trollerin de hedefinde olan oyuncu Berna Laçin, paylaşımları üzerinden yapılan saldırılara aldırmadan inandığı doğruları paylaşmaya devam ediyor.

Gündemi yakından takip eden ve hemen her konuda çarpıcı paylaşımlarda bulunan Berna Laçin bu defa oy vermeye giderken giyeceği kıyafeti açıkladı.

Cumhur İttifakı'na dahil olan partilerin kadınların gündelik hayatta elde ettiği kazanımları engellemek adına atacakları adımları eleştiren ve İstanbul Sözleşmesi özelinde bu konuda tepkisini gösteren Laçin, üzerinde 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' ifadesi olan bir tişört giyeceği bilgisini paylaştı.