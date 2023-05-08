Oyuncu Birce Akalay: Sizi çok seviyoruz Sn. Kemal Kılıçdaroğlu

Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde taşlı saldırı gerçekleşti ve görüntüler kan dondurdu. Oyuncu Birce Akalay saldırıdan sonra "Sizi çok seviyoruz Sn. Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu öncelikle sade bir vatandaş olarak söylemek isterim" diyerek duygularını paylaştı.

Oyuncu Birce Akalay: Sizi çok seviyoruz Sn. Kemal Kılıçdaroğlu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşananlar sosyal medyada da gündemde. İmamoğlu’nun Erzurum’da düzenlenen mitingde halka hitap ettiği anda gerginlik yaşandı.

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Miting alanına gelen bir grup İmamoğlu’nun bulunduğu otobüse ve alandaki vatandaşlara taş ve yanlarında getirdikleri bazı cisimleri fırlatmaya başladı. Saldırı sonrası bazı vatandaşlar yaralandı.

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Bu olaydan sonra pek çok ünlü isim gibi Birce Akalay da paylaşım yaptı.

"TÜM KALBİMLE KINIYORUM"

"Erzurum’da Sn. İmamoğlu'na yönelik saldırıyı tüm kalbimle kınıyorum. Maalesef insanların canına kast edebilecek seviyede vandalizm ve fanatizimi 'Milliyetçilik' ile karıştıran kişiler, derdini konuşarak ya da tartışarak dile getirebilecek eğitim ve gelişmişlik düzeyine ulaşmanın, bunun için çok çalışmanın, gerçek Milliyetçilik olduğunu biliyor olsalardı. Güzel kardeşim, bizleri şiddete ve vandallığa sürükleyen hiçbir tavır Atatürk İlke ve İnkılâpları’ndaki 'Milliyetçilik' ilkesi ile örtüşemez. Tüm bu çaba içimizdeki vatan sever duygularımızı kullanmak içindir. Umarım yakın zamanda ülkemizde her düşüncenin kendini özgürce ifade edebildiği, her gencin hakkı olan eğitim ve öğretimin daha ulaşılabilir olduğu, sevgi ve adaleti merkezine alan demokrasi kalemlerinin artık ülkemiz için huzuru inşa ettiği günlere kavuşabiliriz.

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Sizi çok seviyoruz Sn. Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu öncelikle sade bir vatandaş olarak söylemek isterim. Kalbimde bir yerlerde hasretini duyduğum ülkeme az kaldı.Yolumuz sevgi ve adalet yolu. Bizler de sizler gibi kudretli ve inançlıyız ki bu kötülük, bu kaos bir gün bitecek elbet."

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