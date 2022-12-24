Oyuncu Birce Akalay ''O yılları özlüyorum'' deyip bir dönem yaptığı işi anlattı

Netflix'te iki başarılı dizide birden başrol oynayan Birce Akalay son dönemlerin en çok yükselen isimleri arasında yer alıyor. Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizisinde gösterdiği performans ile izleyiciden tam not alan Akaly bu başarısını İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü öğrencilerinin düzenlediği ödül töreninde "En İyi Oyuncu" ödülünü alarak taçlandırdı.

"O yılları özlüyorum"

Başarılı oyuncu Birce Akalay, bir dönem oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. Akalay bu döneme ilişkin "Öğretim görevlisi olduğum yılları özlüyorum" dedi