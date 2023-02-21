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Oyuncu Birsu Demir: Hepinzin adına insanlığımdan utanıyorum. Normalleşme paylaşımlarına isyan etti

'Alemin Kıralı' dizisinde canlandırdığı 'Oben' karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir de yardım kampanyalarına destek verdi. Genç oyuncu, sosyal medyada bazı paylaşımlara tepkisini dile getirdi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 17:52
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Oyuncu Birsu Demir Normalleşme paylaşımlarına isyan etti

Oyuncu Birsu Demir: Hepinzin adına insanlığımdan utanıyorum. Normalleşme paylaşımlarına isyan etti
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Deprem felaketinin üzerinden 15 gün geçerken, normalleşme tartışmaları da gündeme geldi. Birçok kişi sosyal medya hesaplarından normal yaşantılarına dair paylaşımlar yapmaya başladı.

Yardım kampanyalarına destek veren isimlerden olan 23 yaşındaki oyuncu Birsu Demir, 'normalleşme' haline isyan etti.

İşte bir dönemin çocuk oyuncularından, Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in, "Hepinizin adına insanlığımdan utanıyorum" diyerek tepkisini dile getirdiği paylaşım...

''Kimseye saldırmak istemiyorum ama bir günde çoluğunuzu, çocuğunuzu yediğinizi, içtiğinizi, gittiğiniz tatili görmesek olur be. Evet, ben de hayatıma devam ediyorum (etmek zorundayız!). Ama her gün acı içinde molozun altında kalmış, donarak ölmüş, günlerce yardım beklemiş, ailesinin çocuğunun cenazesine ulaşamamış, enkazın altından sevdiğinin parçalarını toplayan insanları gördükten sonra nasıl story koymaya devam edebiliyorsunuz,  çok ilginç ya.''

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