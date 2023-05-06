Oyuncu Can Yaman din değiştirdi iddiası. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Türkiye'yi terk eden ve yıllardır İtalya'da yaşayan Can Yaman hakkında çıkan haberler sosyal medyada olay oldu. İddiaya göre Can Yaman din değiştirdi.

Oyuncu Can Yaman din değiştirdi iddiası. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Editör: Osmancan EROK

Türkiye'yi terk eden ve yıllardır İtalya'da yaşayan Can Yaman hakkında çıkan haberler sosyal medyada olay oldu. İddiaya göre Can Yaman din değiştirdi.

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Son olarak Demet Özdemir ile birlikte 'Erkenci Kuş' dizisinde rol alan ve bu dizi sayesinde İtalya'da ciddi bir popülariteye sahip olan Can Yaman'ın Hristiyan olduğu söyleniyor.

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Bu iddia sonrasında sosyal medyada Can Yaman'ın yapacağı açıklama merak edilir oldu. "Keşke bu kadar yakışıklı olmasaydım" diyen ve Türkiye'de yapamayıp İtalya'ya yerleşen Can Yaman henüz iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı.

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