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Ünlü isimlerin aşkı belgelendi

''Birbirimizi tanıma aşamasındayız'' diyen Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz çifti, Atatürk Kültür Merkezi’nde Okan Bayülgen’in oynadığı “Richard” adlı tiyatro oyununu izlemeye geldi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 08:49
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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu aşkı belgelendi

Ünlü isimlerin aşkı belgelendi
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Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu 4 yıl süren aşklarını geçtiğimiz Ocak ayında bitirmişti.

İkilinin ayrılığı ile ilgili aldatma iddiaları gündemdeyken Mert Yazıcıoğlu'nun, Dilan Çiçek Deniz ile aşk bombası patlamıştı.

Daha önce yaşadıkları ilişkileri ile magazin gündemini epey meşgul eden yeni aşıklar, önceki akşam tAtatürk Kültür Merkezi’nde Okan Bayülgen’in oynadığı “Richard” adlı tiyatro oyununu izlemeye geldi.

Tiyatroyu izlemeye gelen çift birlikte görüntülenirken, günlerdir konuşulan aşk dedikodularını belgeleyen ilk kare de böylece ortaya çıkmış oldu.

Kaynak/ Hürriyet

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