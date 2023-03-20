Ünlü isimlerin aşkı belgelendi

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu 4 yıl süren aşklarını geçtiğimiz Ocak ayında bitirmişti.

İkilinin ayrılığı ile ilgili aldatma iddiaları gündemdeyken Mert Yazıcıoğlu'nun, Dilan Çiçek Deniz ile aşk bombası patlamıştı.

Daha önce yaşadıkları ilişkileri ile magazin gündemini epey meşgul eden yeni aşıklar, önceki akşam tAtatürk Kültür Merkezi’nde Okan Bayülgen’in oynadığı “Richard” adlı tiyatro oyununu izlemeye geldi.

Tiyatroyu izlemeye gelen çift birlikte görüntülenirken, günlerdir konuşulan aşk dedikodularını belgeleyen ilk kare de böylece ortaya çıkmış oldu.

Kaynak/ Hürriyet