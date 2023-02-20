Berfu Yenenler çirkin mesajı ifşa etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede inceleme yapan Mimarlar Odası heyeti açıklama yaptı.

Heyette yer alan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Candan Karakuş, “‘Bir yıl içerisinde yeniden ayağa kaldıracağız’ diyorlar.

Böyle bir şey yok. Siz, yerleşim yerlerini yanlış seçmişsiniz. Zemin sıvılaşması, bataklık olan yerleri seçmişsiniz. Fay hatlarının olduğu yerleri yerleşime açmışsınız.

Siz, buralarda bir yıl içerisinde bina yükseltemezsiniz. Bütün yanlışlık buradan çıkıyor” dedi.

Depremin ilk gününden beri çocuklar için çabalayan Berfu Yenenler Mimarlar Odası'nın açıklamalarını paylaştı. Ancak beklenmedik bir mesajla şoke oldu.

"ÇIK DA BU ÜLKEYİ YÖNET BAKALIM"

Bir takipçi Berfu Yenenler'e "Çık da bu ülkeyi yönet bakayım kocanın sadece göbeğini yönetirsin sen uzaktan konuşmak güzel ne b.k yaptı ... bitmeyen metrolar doğru sen de haklısın ... Allah'ın dini kıtları Allah sizlerin yüzünden yakmasın bu dünyada bizi mal kocanla ünlü oldun Allah'ın cahilleri..." yazarak hakaretlerde bulundu.

Berfu Yenenler mesajı ifşa ederek "Gerçekten acımızda boğulurken ve sorgulanacak bu kadar çok şey varken bize mi saldırmaya karar verdin Rabia" diyerek tepki gösterdi.