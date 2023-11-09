Oyuncu Ezgi Mola’yı taciz ettiği iddia edilen sanığa hapis cezası

Oyuncu Ezgi Mola’nın, tanımadığını belirttiği Kemal K. isimli şahsın kendisini yıllarca takip ederek, kendisini tehdit ve tacize maruz bıraktığı iddiasıyla açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 22.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Kemal K. hazır bulundu. Duruşmaya müşteki avukatı Yaman Şenoymak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki Ezgi Mola’nın 2015 yılında bir firmanın reklam çekimlerinde yer aldığı sırada, bir reklam afişinde arkasında duran doktor rolünde çekime katılan Kemal K. olduğunu anladığı kişinin, 20 Aralık 2022’de arkasından kendisini takip ettiğini aktardı.

Açıklanan mütalaada, müşteki Mola’nın arkasını döndüğünde sanık Kemal K.’nın ‘seninle konuşmam lazım, seni görmem lazım’ şeklinde söylemde bulunduğu, parmağını sallayarak ‘işimi yapmama engel oluyorsun, seni çok kötü yapacağım haberin olsun’ şeklinde tehditte bulunduğu, sanığın kendisine 2020 yılından beri sosyal medyadan mesajlar gönderdiğini gördüğü kaydedildi.



"BEKLEYECEK GÜCÜM KALMADI ARTIK, ÇOK ÖZLEDİM SENİ’’

Mütalaada ayrıca, sanığın cinsel arzularını tatmin etmek maksadıyla müşteki Mola’ya ‘bekleyecek gücüm kalmadı artık seni görmek istiyorum, bir tanesin sen, insan sevdiğine kızabiliyor işte, orada yanına olmayı çok isterdim, çok özledim seni’ şeklinde mesajlarla cinsel tacizde bulunduğu da belirtildi.



"KENDİSİYLE TANIŞMAK İÇİN YANINA GİTMİŞTİM. SANIRIM YANLIŞ ANLAŞILMIŞIM’’

Sanık Kemal K. mahkemedeki savunmasında, "Herhangi bir kötü niyet, art niyet, kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Bu olayın üzerinden uzun zaman geçti, uzun zaman geçtikten sonra hakkımda şikayetçi olunması doğru değildir. Ben o dönem sanat işleriyle uğraşıyordum. Hanımefendi de o dönem fotoğraflarımı paylaşmıştı, ben de kendisiyle tanışmak için yanına gitmiştim. Sanırım yanlış anlaşılmışım, yanına gitmem hataydı. Gitmemem de gerekebilirdi. Benim o süreçten sonra hiçbir bağlantım olmamıştır, beraatımı isterim’’ ifadelerini kullandı.



11 AY 35 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Kemal K.’yı ‘cinsel taciz’ suçundan 4 ay 20 gün, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan 2 ay 15 gün ve ‘tehdit’ suçundan ise 5 ay olmak üzere toplamda 11 ay 35 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca tüm suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Duruşmanın ardından müşteki avukatı Şenoymak, sanığın İstanbul 60.Asliye Ceza Mahkemesi’nden kesinleşmiş bir cezası olduğunu ve tekrar hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilemeyeceğini belirtti. Hakim ise itiraz yolunun açık olduğunu belirterek duruşmayı sonlandırdı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kemal K.’nın a ‘cinsel taciz’, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplam 1 yıl 2 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi.