Oyuncu Fırat Çelik'in panik gecesi. Flaşlar patlayınca kalakaldılar

Fırat Çelik, kız arkadaşıyla Bebek'te görüntülendi. Çelik, gazetecileri karşısında görünce bir hayli panikledi

Oyuncu Fırat Çelik'in panik gecesi. Flaşlar patlayınca kalakaldılar

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Fırat Çelik, Bebek'te görüntülendi. Kız arkadaşıyla bir mekânın kapısında duran Çelik, flaşların patlamasıyla bir hayli panik yaşadı.

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Kız arkadaşı da panik halinde Fırat Çelik’ten uzaklaşırken, basın mensuplarının kendisini çekmemesi için yüzünü gizledi.

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Ardından 20 metre mesafede mesajlaşan Fırat Çelik ile arkadaşı, sonra tekrar yan yana geldi. Bebek’te çiçekçilerin çiçek uzatmasına gülümseyerek karşılık veren Çelik, ardından gizemli kız arkadaşıyla mekâna geri girdi.

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