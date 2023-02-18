Fulya Zenginer depremzedeler için yaptığı çağrıyla gönülleri fethetti

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkileyerek Türkiye'ye adeta felaketi yaşattı.

Türkiye'yi hüzne boğan asrın felaketi için ünlü isimler tek yürek olarak yardımlarda bulundu. Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medyadan yaptığı çağrıyla gönülleri fethetti.

HEM YARDIM ET HEM ALIŞVERİŞ YAP

Fulya Zenginer, depremin yaralarını sarmak için yaptığı satıştan o bölgelere yardım gönderen yerlerden alışveriş yapılmasını önererek şöyle dedi

'Şimdi bu güzel insanların güzel ürünlerinden sipariş veriyoruz. Hem üreten güzel insanımızın yanında oluyoruz, hem de deprem yaralarını sarmalarına bir nebze yardımcı oluyoruz."