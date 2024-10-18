Oyuncu Giray Altınok sağlık skandalına isyan etti!

Türkiye'nin gündemine düşen kan donduran haber ile ilgili bilgiler gelmeye devam ederken Yenidoğan Çetesi'nin vicdansızlarının ifadeleri ve yeni öğrenilen ayrıntılar herkesi isyan ettiriyor.

Tüm kesimlerden büyük tepki alan bu skandal ile ilgili olarak Komedi Oyuncusu Giray Altınok sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan olay ile ilgili tepki gösterdi. Son dönemlerde Prens dizisi ile sevilerek takip edilen Giray Altınok mesajında şunları yazdı:

"Kıvırmadan söylemek gerek. 8 bin TL için insanların bebeklerini öldüren insanların yaşatılmasını istemiyorum. Yasal ya da yasadışı farketmez benim için"