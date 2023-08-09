Oyuncu Görkem Sevindik hastane kantininde çalışmaya başladı

Kurtlar Vadisi'nde Pusat karakteriyle tanınan Görkem Sevindik'in bir hastane kantininde satış yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Sevindik'in kantin işletmesini aldığı iddia edildi.

Oyuncu Görkem Sevindik hastane kantininde çalışmaya başladı

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Pusat karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in bir hastane kantininde satış yaptığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

maxresdefault.jpg

Kocaeli Gündem gazetesinin görüntülerine göre, kantindeki satış faaliyetlerinin ardından görüntülenen Sevindik'in kantin işletme ihalesini satın aldığı iddia edildi

unlu-oyuncu-gorkem-sevindik-in-hastane-kantininde-16208538-3587-m.jpg

GÖRÜNTÜLER HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Söz, Ramo gibi yapımlarda yer alan, en çok Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Pusat karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in sosyal medyada yayınlanan görüntüleri hayrete düşürdü.

unlu-oyuncu-gorkem-sevindik-in-hastane-kantininde-16208538-9730-m.jpg

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Kurtlar Vadisi Pusu ile ekranlara merhaba diyen Görkem Sevindik bu dizide Pusat karakterine hayat vermişti. Ünlü isim daha sonra Kalbim Seni Seçti, Kahraman Babam, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Söz gibi yapımlarda rol aldı. Adanalı olan Sevindik şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde Ali karakterine hayat veriyor. Kübra Siyahdemir ile evli olan ünlü oyuncunun bir çocuğu bulunuyor.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Yüzlerce kişi sahaya girdi. Göztepe'de stat krizi Spor
Yüzlerce kişi sahaya girdi. Göztepe'de stat krizi
Ağız yarası nedir? Ağız yarası belirtileri nelerdir? Ağız yarası tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Ağız yarası nedir? Ağız yarası belirtileri nelerdir? Ağız yarası tedavi yöntemleri nelerdir?
4 yaşındaki çocuk istismarcıyla aynı evde yaşıyor: İstismarcının yakın akrabası yüksek yargı üyesi çıktı, adalet arayan baba gözaltına alındı Güncel
4 yaşındaki çocuk istismarcıyla aynı evde yaşıyor: İstismarcının yakın akrabası yüksek yargı üyesi çıktı, adalet arayan baba gözaltına alındı
Hazal Kaya o sözlere tepki gösterdi. "Lütfen kadınlara şunu demeyin" Magazin
Hazal Kaya o sözlere tepki gösterdi. "Lütfen kadınlara şunu demeyin"
ECOWAS'tan Nijer'deki cunta ile bağlantılı isimlere karşı mali yaptırım kararı Dünya
ECOWAS'tan Nijer'deki cunta ile bağlantılı isimlere karşı mali yaptırım kararı
Wolves'te ligin başlamasına 3 gün kala flaş ayrılık Spor
Wolves'te ligin başlamasına 3 gün kala flaş ayrılık
Yapışkan otu kansere iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Yapışkan otu kansere iyi geliyor