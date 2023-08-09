Oyuncu Görkem Sevindik hastane kantininde çalışmaya başladı

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Pusat karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in bir hastane kantininde satış yaptığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Kocaeli Gündem gazetesinin görüntülerine göre, kantindeki satış faaliyetlerinin ardından görüntülenen Sevindik'in kantin işletme ihalesini satın aldığı iddia edildi

GÖRÜNTÜLER HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Söz, Ramo gibi yapımlarda yer alan, en çok Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Pusat karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Görkem Sevindik'in sosyal medyada yayınlanan görüntüleri hayrete düşürdü.

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Kurtlar Vadisi Pusu ile ekranlara merhaba diyen Görkem Sevindik bu dizide Pusat karakterine hayat vermişti. Ünlü isim daha sonra Kalbim Seni Seçti, Kahraman Babam, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ramo ve Söz gibi yapımlarda rol aldı. Adanalı olan Sevindik şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde Ali karakterine hayat veriyor. Kübra Siyahdemir ile evli olan ünlü oyuncunun bir çocuğu bulunuyor.