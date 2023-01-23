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Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilk kez görüntülendi. Aşk iddialarını yalanlamıştı

Güzel oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde "Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" diyerek aşk yaşadığı iddiasını yalanladığı Hakan Sabancı ile ilk kez görüntülendi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 11:18
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Oyuncu Hande Erçel Hakan Sabancı ile birlikte ilk kez görüntülendi

Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilk kez görüntülendi. Aşk iddialarını yalanlamıştı
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Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Hande Erçel, özel hayatıyla yine gündem oldu. Başarılı oyuncunun adı bir süredir sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile anılıyordu.

2 AYDIR AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLİYORDU

Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasını "Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" diyerek yalanlayan Hande Erçel, Hakan Sabancı ile bir mekanda görüntülendi.

Gossippasta'da yer alan görüntülerde Sabancı ve Erçel, ilk kez yan yana objektiflere yakalandı. İkilinin 2 aydır gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı da söylentiler arasında.

 

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