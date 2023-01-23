Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilk kez görüntülendi. Aşk iddialarını yalanlamıştı

Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Hande Erçel, özel hayatıyla yine gündem oldu. Başarılı oyuncunun adı bir süredir sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile anılıyordu.

2 AYDIR AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLİYORDU

Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasını "Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" diyerek yalanlayan Hande Erçel, Hakan Sabancı ile bir mekanda görüntülendi.

Gossippasta'da yer alan görüntülerde Sabancı ve Erçel, ilk kez yan yana objektiflere yakalandı. İkilinin 2 aydır gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı da söylentiler arasında.