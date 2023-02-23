Meltem Cumbul konserden toplanan parayı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına bağışladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilimizi birden etkiledi. Depremler nedeniyle binlerce ev yıkıldı ve onlarca kayıp verildi. Oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabında New York'ta depremzedelere destek için konser yapılacağını duyurmuştu.

Meltem Cumbul, "Gelecek hafta sonu DROM New York'ta gerçekleşmesi planlanan Türkiye ve Suriye yardım konserini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sahnemizde konser vermek için gönüllü olduğunuz ve bu afetten zarar görenler için bağış toplamamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz" açıklamasında bulunmuştu.

Bir süredir yurt dışında olan Meltem Cumbul 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına ABD'de yapılan konserin geliri olan 40 bin doları bağışladı.

