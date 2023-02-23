23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Meltem Cumbul konserden toplanan parayı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına bağışladı

Meltem Cumbul konserden toplanan parayı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına bağışladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu. Oyuncu Meltem Cumbul da New York'ta yardım konseri düzenledi ve elde edilen geliri 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına bağışladı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 12:38
Takip Et

Oyuncu Meltem Cumbul 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına 40 bin dolar bağışladı

Meltem Cumbul konserden toplanan parayı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına bağışladı
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilimizi birden etkiledi. Depremler nedeniyle binlerce ev yıkıldı ve onlarca kayıp verildi. Oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabında New York'ta depremzedelere destek için konser yapılacağını duyurmuştu.

Meltem Cumbul, "Gelecek hafta sonu DROM New York'ta gerçekleşmesi planlanan Türkiye ve Suriye yardım konserini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sahnemizde konser vermek için gönüllü olduğunuz ve bu afetten zarar görenler için bağış toplamamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz" açıklamasında bulunmuştu.

Bir süredir yurt dışında olan Meltem Cumbul 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına ABD'de yapılan konserin geliri olan 40 bin doları bağışladı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
2
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
3
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
4
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
5
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
6
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
7
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi. Girişimler başladı
﻿NBA All-Star maçı lig tarihine geçti. Eleştirilerin odağı oldu
﻿NBA All-Star maçı lig tarihine geçti. Eleştirilerin odağı oldu
﻿NBA All-Star maçı lig tarihine geçti. Eleştirilerin odağı oldu
﻿Depremin vurduğu Hatay'da 'test' önlemi. Salgın hastalık olup olmadığı böyle takip ediliyor
﻿Depremin vurduğu Hatay'da 'test' önlemi. Salgın hastalık olup olmadığı böyle takip ediliyor
﻿Depremin vurduğu Hatay'da 'test' önlemi. Salgın hastalık olup olmadığı böyle takip ediliyor
﻿Depremden etkilenen illerdeki borçlara erteleme
﻿Depremden etkilenen illerdeki borçlara erteleme
﻿Depremden etkilenen illerdeki borçlara erteleme
﻿Bakan Kurum: 164 bin 321 bina yıkık ya da ağır hasarlı
﻿Bakan Kurum: 164 bin 321 bina yıkık ya da ağır hasarlı
﻿Bakan Kurum: 164 bin 321 bina yıkık ya da ağır hasarlı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.