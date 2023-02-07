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Oyuncu Mert Fırat. Benimde akrabalarım göçük altında

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından oyuncu Mert Fırat, depremzedeler için harekete geçti. "Benim de akrabalarım göçük altında" ifadelerini kullanan Mert Fırat, depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kolisi hazırladı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 15:17
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Oyuncu Mert Fırat akrabalarının halen göçük altında olduğunu söyledi

Oyuncu Mert Fırat. Benimde akrabalarım göçük altında
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10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem ülke genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Birçok kişi depremzedelere yardım etmek için harekete geçti.

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de depremzedelere el uzattı. Bu isimlerden biri olan Mert Fırat, enkazdan kurtulanlara ulaştırılmak üzere İhtiyaç Haritası ile birlikte yardım kolileri hazırladı.

"Benim de akrabalarım göçük altında" diyen Mert Fırat, ihtiyaç listesindeki malzemelerin paketlendiği o anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi: "Aynı acıları paylaştığımız şu günlerde İhtiyaç Haritası ve tüm sivil toplum kuruluşlarına verdiğiniz destek çok değerli. Maalesef hepimizin yakınları farklı illerde depremden etkilendi. Kimi bulunduğu illerden kimi afet bölgesinden destek vermeye çalışıyor. Afet haberini aldığımızda yola çıktık.''

''Benim de akrabalarım göçük altında ve bizler de buradaki herkesle birlikte mücadele veriyoruz. Koordinasyon ve operasyon yaparken, yardımın doğru ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlamak hedefindeyiz.''

''Lütfen destek ve gönüllü çalışmalarınızı esirgemeyin. Sizler bizim enerji kaynağımızsınız. Her birinizin derdi bizim de derdimiz. Gücümüz ve kuvvetimiz hiç tükenmesin. Bugün DasDas’ta bizlerle olup, bölgeden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan ihtiyaç listelerini karşılamada ve paketlemede desteği geçen herkese çok teşekkür ederiz."

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