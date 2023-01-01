1 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun ayrıldığı iddiası sırasında Mert Yazıcıoğlu'nun rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası da gündeme bomba gibi düşmüştü. Hafsanur Sancaktutan konuya sessiz kalmayarak açıklama yaptı..

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 10:31
Takip Et

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile aralarında çıkan aşk iddiasına Hafsanur Sancaktutan son noktayı koydu

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu
+
Aa
-

2018'den beri birlikte olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrılma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Yazıcıoğlu'nun ayrılık sonrası Darmaduman dizisinin rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Sancaktutan, hakkındaki iddianın ardından sessizliğini bozdu.

İDDİALARI YALANLADI
Instagram hesabından hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapan oyuncu "Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
1
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
2
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
3
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
4
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
5
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
6
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
7
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
﻿Polisin sanal devriyesine bir yılda 8 bin hesap takıldı
﻿Polisin sanal devriyesine bir yılda 8 bin hesap takıldı
﻿Polisin sanal devriyesine bir yılda 8 bin hesap takıldı
﻿Ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden gitti. Enes'in kahreden sonu 
﻿Ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden gitti. Enes'in kahreden sonu 
﻿Ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden gitti. Enes'in kahreden sonu 
﻿Pamukkale Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Pamukkale Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Pamukkale Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Türk-Alman Üniversitesi 14 akademik personel alacak
﻿Türk-Alman Üniversitesi 14 akademik personel alacak
﻿Türk-Alman Üniversitesi 14 akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.