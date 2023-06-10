Oyuncu Miray Daner yaza merhaba pozuyla mest etti

Başarılı oyuncu Miray Daner, ilişkisini bitirdiği Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'i geride bırakarak tatil sezonunu açtı.

Oyuncu Miray Daner yaza merhaba pozuyla mest etti

Editör: Osmancan EROK

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Miray Daner, uzun süredir aşk yaşadığı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile ilişkisini bitirdi.

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Birkaç gündür özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu, tatil sezonunu açarak sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

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Son olarak Kuş Uçuşu dizisiyle ekranda olan Miray Daner, bir süredir özel hayatıyla da adından bahsettiriyor. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Daner, mavi askısız bikinisiyle poz verdi, sosyal medya karıştı.

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Son olarak yaza merhaba konseptiyle bikinili pozlarını paylaşan Daner, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Daner'in paylaşımını gören kullanıcılar 'Sen en güzel kızsın', 'Mavi sana çok yakışıyor', 'Senden sonra kimse mavi giymesin' gibi yorumlarda bulundular.

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