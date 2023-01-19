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Nesrin Cavadzade transparan kıyafeti ile olay oldu

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından transparan elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Oyuncunun pozları kısa sürede beğeni butonunun çökmesine neden oldu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 12:43
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Oyuncu Nesrin Cavadzade transparan kıyafeti ole olay yarattı

Nesrin Cavadzade transparan kıyafeti ile olay oldu
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Son olarak Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu ile başrolü paylaşan Nesrin Cavadzade, rol aldığı reklam filmleri ve verdiği pozlarla konuşulmaya devam ediyor.

EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNMÜŞTÜ

Özellikle evliliğin eşiğinden döndüğü Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkla bir dönem sıkça adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Oyuncu geçtiğimiz günlerle İstanbul manzarası eşliğinde pozlar verdi.

"UTANIR İNSAN BÖYLE GÜZEL OLMAYA''

Transparan gümüş renkli elbisesiyle verdiği pozları 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Kısa sürede 140 binden fazla beğeni sayısına ulaşan 40 yaşındaki oyuncu, kusursuz fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştırdı. Cavadzade'nin göğüs ve bacak dekolteli pozlarına sessiz kalamayan takipçileri ise "Taş mısın be kadın" ve "Utanır insan böyle güzel olunur mu?" yorumunu yaptı.

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