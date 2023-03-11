Nurgül Yeşilçay'dan seçim gününe dair mükemmel tespit. Analar kurtaracak ülkeyi

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Yeşilçay, şimdilerde Veda Mektubu adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Instagram hesabı üzerinden sette çektiği özçekimleri takipçilerinin beğenisine sunan Nurgül Yeşilçay yaptığı son paylaşıma düştüğü notla dikkat çekti.

ANNELER GÜNÜ GÖNDERMESİ

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi için belirlenen tarihin 14 Mayıs olduğunu hatırlatan Nurgül Yeşilçay, seçim gününün Anneler Günü'ne geldiğini söyledi.

Yeşilçay "analar kurtaracak ülkeyi" sözleriyle bitirdiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu arada aynadaki bensem öndeki kim? Neyse minileri çeker gideriz seçime... Yalnız 14 Mayıs Anneler Günü'ne denk geliyor. Analar kurtaracak ülkeyi