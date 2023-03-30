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  • Oyuncu Okan Karacan eski eşi ile karakolluk oldu. Kapı önünde arbede yaşandı. Polis araya girdi

Oyuncu Okan Karacan eski eşi ile karakolluk oldu. Kapı önünde arbede yaşandı. Polis araya girdi

Okan Karacan, ocak ayında kimsenin ruhu bile duymadan boşandığı Zeynep Kadıoğlu'nun da ortağı olduğu yapım şirketine polislerle birlikte gitti. Alacak meselesi yüzünden şirkete giden Karacan, çalışanlarla arbede yaşadı

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 13:14
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Oyuncu Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile karakolluk oldu.

Oyuncu Okan Karacan eski eşi ile karakolluk oldu. Kapı önünde arbede yaşandı. Polis araya girdi
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Oyuncu ve sunucu Okan Karacan, geçtiğimiz ocak ayında boşandığı Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek meselesi yüzünden karakolluk oldu. Dün alacaklarının temini için kendisinin kurduğunu söylediği şirketin önüne giden Karacan, çalışanlarla arbede yaşadı.

ŞİRKETİN ÖNÜNDE KAVGA ÇIKTI

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; şirketin önüne giden ve bir personelle tartışan ünlü isim, polislere "Burası benim emeklerimle 1 yıl önce kurduğum şirket. 1 kişiye 5 kişi saldırıyor. Alacaklarımı 1 senedir vermiyorlar. Telefonlarımı engellediler, bana yabancı madde kullanıyorsun diyerek şantaj yapıyorlar. Ben şeker hastası bir insanım, 30 yıldır bu işi yapıyorum ve alkol almıyorum. Yabancı madde kullanmıyorum, kullansak söyleriz" dedi.

"HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİYİM, İÇERİ ALIN"

Şirkete girmeye çalışan Okan Karacan, personellerle arbede yaşayınca araya polis girdi. Polislere de müdahale eden Karacan, "Hepsinden şikayetçiyim, hepsini karakola alın. Ben ekmeğimin, çocuklarımın rızkının peşindeyim" dedi. Karacan'a aracına bindirerek karakolu gitmesi gerektiğini söyleyen güvenlik güçleri, "Gerekeni yapacağız" dedi.

ZEYNEP KADIOĞLU: UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM, ONUN BİZE VERECEĞİ VAR

Konuyla ilgili konuşan Okan Karacan'ın esi eşi Zeynep Kadıoğlu, ise "Bağımlılıkları vardı, o yüzden de ortağıyla ayrıldı. Neden boşandığımızı anlatamam çünkü çocuklarımın babası. Evliliğimiz bittikten sonra uzaklaştırma kararı aldırdım. Bu kararı hiçe saydı. Çocuklarımın velayeti bende. Bu şirketi o kurmadı. Şu anda bir şeyleri yediremiyor. Onun hiçbir alacağı yok, tersine vereceği var. Daha önce de böyle geldiği için uzaklaştırma kararı aldırmıştım" ifadelerini kullandı.

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