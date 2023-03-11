Songül Öden'den dayak görüntülerine sert tepki

İstanbul'da bir Kur'an kursunda çekildiği iddia edilen görüntüler vicdanları sızlattı. Sosyal medyaya yansıyan videoda, kurstaki bir hocanın çocukları ağır şekilde darp ettiği görülürken yaşanan olay büyük tepki çekti.

Ufak yaştaki çocuklara şiddet uygulayan ve darp eden hocanın, İstanbul Büyükçekmece'de bir Kur'an kursunda hoca olduğu iddia edildi.

Büyükçekmece Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada İstanbul Büyükçekmece'de Kur'an kursu görevlisi, çocuğu darbettiği iddiasıyla tutuklandı.

SONGÜL ÖDEN TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada paylaşılan şiddet görüntüleri sonrasında çok sayıda isim yaşananlara tepki gösterdi. Bu tepki gösterenlerden biri de oyuncu Songül Öden oldu.

Instagram hesabından söz konusu videoyu paylaşan Öden şu eleştiride bulundu:

Tabi toplumsal olaylar karşısında halkı tahrik edecek açıklamalardan kaçınmak lazım... Peki halkı tahrik eden konularda ne yapmak lazım...

Elimde değil çocuklara ve hayvanlara karşı şiddet uygulayanlara çok ilkel cümleler geçiyor içimden. En makul olan "Elin kırılsın Allahsız"