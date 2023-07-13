Oyuncu Ufuk Özkan'dan üzücü haber geldi. Acilen organ nakline ihtiyacı var

Editör: Özlem KIRAL

Geniş Aile, Zengin Kız Fakir ve Kalk Gidelim gibi sevilen projelerle adını geniş bir kitle duyuran 48 yaşındaki başarılı oyuncu Ufuk Özkan'dan sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği öğrenildi.

Ufuk Özkan canlandıracağı rol için Hollywood diyetine girdi. Uygulanan yanlış diyetle 17'ye yakın kilo veren Ufuk Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.

Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli başvurusu yaptığı basına yansıdı.

Haberlerin ardından Ufuk Özkan açıklama yaptı. Ünlü oyuncu şunları söyledi:

"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor.

Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim.

Bugünden sonra da Allah'ın izniyle böle bi niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (ağabeyiniz, kardeşiniz) İyi ki varsınız."

HOLLYWOOD DİYETİ NEDİR...

Ünlülerin uyguladığı Hollywood diyeti, 1 ayda 12 ile 16 kilo arasında zayıflamayı amaçlamaktadır. Madonna, Catherine Zeta Jones, Carmen Electra ve Sharon Stone gibi ünlüler Hollywood diyetini tercih etti. Diyete 1 ay devam edenler 12 ila 16 kilo arasında zayıflayabiliyor. Diyetin temel amacı sıvı alma üzerine. Haftanın 2 günü peş peşe sadece meyve suyu içilmesi isteniyor. Ayrıca günde en az 8 bardak da su tüketiliyor.