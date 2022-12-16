Oyuncu Wilma Elles, Avukat Mert Şah Çelik ile evlendi

Ünlü oyuncu Wilma Elles’ten mutlu bir haber geldi. Elles, ikinci kez evlendi. Bir ömür mutluluğa ‘evet’ diyen ikili sade bir nikah tercih etti.

20 KİŞİLİK NİKAH

36 yaşındaki isim, bir süredir birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile dünya evine girdi. İzmir’de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine Elles’in çocukları da katıldı.

Wilma Elles 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile hayatını birleşmişti. Çiftin 2015 yılında, Milat ve Melodi adında ikizleri dünyaya geldi. Anlaşmazlık yaşayan ikili, 2019 yılında yollarını ayırmıştı.



