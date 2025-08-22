Oyuncunun üzerine ağaç devrilmişti! Meslektaşı son durumunu açıklayıp isyan etti: Şu çocuk sansasyonel biri olsa…

'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Duy Beni' gibi birbirinden başarılı iki projede yer alan ünlü oyuncu İbrahim Yıldız, 15 Ağustos’ta şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbrahim Yıldız, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, meslektaşı Yıldız ile ilgili sosyal medya hesabından sağlık durumunu paylaşarak sitemde bulundu.

"SANSASYONEL BİRİ OLSA HASTANE KAPILARINDA YAYIN YAPARLARDI"

Şahin; tedavi gören Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili "İbrahim'in durumu iyiye gidiyormuş. Şu çocuk sansasyonel biri olsa hastane kapılarında yayın yaparlardı ama şimdi haberi güçlükle alıyoruz. Çok yazık. Dualarımız seninle İbrahim hepsi geçecek, inanıyorum" ifadelerini kullandı.