Oyuncunun üzerine ağaç devrilmişti! Meslektaşı son durumunu açıklayıp isyan etti: Şu çocuk sansasyonel biri olsa…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kartal’da şiddetli rüzgarın devirdiği ağacın altında kalan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören oyuncunun son durumunu meslektaşı Bahar Şahin açıklayarak sitemde bulundu.

'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Duy Beni' gibi birbirinden başarılı iki projede yer alan ünlü oyuncu İbrahim Yıldız, 15 Ağustos’ta şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbrahim Yıldız, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, meslektaşı Yıldız ile ilgili sosyal medya hesabından sağlık durumunu paylaşarak sitemde bulundu.

Şahin; tedavi gören Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili "İbrahim'in durumu iyiye gidiyormuş. Şu çocuk sansasyonel biri olsa hastane kapılarında yayın yaparlardı ama şimdi haberi güçlükle alıyoruz. Çok yazık. Dualarımız seninle İbrahim hepsi geçecek, inanıyorum" ifadelerini kullandı.

