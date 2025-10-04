Oyunlar çocukların gelişiminde bir araç mı, tehlike mi?

Çocuklar, oyun oynayarak hem sosyal becerilerini hem de problem çözme yeteneklerini ve yaratıcılıklarını önemli ölçüde geliştirebiliyor. Amerikalı çocuklar grup oyunlarını tercih ederken, Japon çocuklarının ise dramatik oyunlardan hoşlandığı araştırmalarla ortaya konmuş. Bu tür oyunlar sayesinde çocuklar sosyal etkileşimlerini artırabiliyor.

DİJİTAL OYUNLARIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ RİSKLERİ

Dijital oyunların artışı, çocukların fiziksel aktivite düzeyini azaltabilir, bunun sonucunda da obezite sorunları ortaya çıkabilir. Almanya ve İngiltere'de yapılan araştırmalar, video oyunlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini inceliyor. Uzmanlar, aşırı oyun oynamanın obezite ve sosyal izolasyona yol açabileceğini belirterek uyarıda bulunuyor.

ŞİDDET VE AGRESYON

Birçok ebeveyn, video oyunlarının çocuklarda şiddet eğilimini artırabileceğinden endişe duyuyor. 2024 yılında yapılan bir araştırma, video oyunlarının gerçek hayatta saldırganlığa yol açmadığına dair bir görüş birliği olduğunu ortaya koymuş. Uzmanlar, oyunların içeriğinin ve süresinin dikkatlice yönetilmesi gerektiğini vurguluyor.

BURADA AİLEYE SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Ebeveynlerin, çocuklarının oyun sürelerini ve içeriklerini kontrol etmeli. Dijital oyunlar için ebeveyn rehberliği başlıklı bir çalışmada, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte oyun oynamalarının, oyunların etkilerini olumlu yönde etkilediği belirtilmiş. Bu, çocukların oyun deneyimlerini daha sağlıklı hale getirir.