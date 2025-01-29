Öz oğlu gözünü kırmadan annesini vurmuştu! Cenazede gözyaşları sel oldu

Olay, kent merkezi Fatih mahallesinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kişi, oturdukları sokakta kavga olduğunu ve bir kişinin vurulduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler Sevgi Erbay'ı (41) isimli kadının evde yerde hareketsiz yatarken buldu. Ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını kaybetti.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLARIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Görgü tanıklarının ifadelerini alan polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişilerin motosiklete binerek kaçtıklarını tespit etti. Ardından şahısların peşine düşen ekipler O.K. ve kadının öz oğlu H.H.B. isimli şüphelileri olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede tetiği çeken kişinin genç kadının oğlu H.H.B. olduğu belirlendi. Katil zanlısının ilk ifadesinde ise babasından yaklaşık 10 yıl önce boşanan annesinin başka bir erkekle ilişkisi olduğu duyduğunu ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini iddia etti. Şahısların ayrıca olayda kullandıkları tüfeği ise boş bir araziye attıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

CENAZEDE AİLE ÜYELERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayda hayatını kaybeden Erbay'ın toplamda 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Erbay'ın cenazesi yapılan otopsi sonrası aile üyelerine teslim edildi. Genç kadın ardından Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyünde öğle namazının ardından gerçekleştirilen cenaze töreni sonrası sonsuzluğa uğurlandı. Tabutunun başına tülbent örtülen kadının cenazesine gören aile üyeleri ise sinir krizleri geçirdi. Erbay, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.