Ozan Arif'in ölüm yıl dönümünde deprem bölgesini anlatan şiiri gündem oldu

Türkiye Ozan Arif’siz 4 yılı geride bıraktı. Türk milliyetçilerinin gür sesi ve “Çağın Dede Korkut’u” olarak adlandırılan Ozan Arif, 13 Şubat 2019’da 2019’da vefat etti.

Dördüncü vefat yılı 10 ilde meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan iki büyük depreme denk gelirken, Ozan Arif’in yıllar önce kaleme aldığı ve tam da bugünleri anlatan bir şiiri sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte Ozan Arif’in o şiiri;

Ben Anadolu'nun Güneydoğu'su, ,

Ben soğuk yellerin estiği yerim.

Dert derseniz bende kucak dolusu,

Ben kulun kadere küstüğü yerim.

.....

Ozan Arif; aşiretden, obadan,

Gelin sorun ihtiyardan, bebeden,

İnsanların artık „Devlet Baba“ dan,

Yavaş yavaş umut kestiği yerim.

OZAN ARİF KİMDİR?

Türk halk ozanı, edebiyat öğretmeni, besteci, şair, sunucu, bağlamacı. Ülkücü ve Türk Milliyetçilisi kimliğiyle bilinmekteydi. Milliyetçi Hareket Partisi etkinliklerinde, Erciyes Zafer Kurultayında sahne almıştır. Alparslan Türkeş'e yakınlığıyla biliniyordu.

0 Haziran 1949'da Samsun'un Terme ilçesinde doğdu. Ailesi, Giresun'un Alucra ilçesinin Yükselen köyündendir. Babası Mehmet Şirin, Muharrem Şirin (Muharrem Çavuş) ile Emine Şirin'in oğlu, annesi Fatma Şirin ise, Demirözü köyünden Gençağa-Peruze Eşgünoğlu çiftinin kızıdır.

İlk ve ortaokulu Samsun'da bitirdikten sonra, hayli kalabalık olan ailesine kısa zamanda maddi yardım yapabilmek düşüncesiyle öğretmen okuluna başladı. 1969-1970 döneminde Ordu İli, Perşembe Erkek Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu.

Okul süresi boyunca kışları okuyup, yazları rençberlik yapan bir öğrenci idi. İlk göreve başladığı okul, ailesinin bulunduğu Samsun'da Karaoyumca köyündeki ilkokuldur. Bir yıllık stajyerlik süresinden sonra, yine Samsun'da Devgeriş köyüne tayin oldu.

1972 yılında Süheyla Hanım'la evlendi. Ozan Arif ile Süheyla Hanım'ın tek çocuğu olan Mehmet Alp, 1973 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Devgeriş köyünde beş yılı öğretmenlik, dört yılı ise okul müdürlüğü olmak üzere, toplam dokuz yıl T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kamu hizmeti vermiştir. 24 Eylül 1980 - 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Köln'de yaşadı.

13 Şubat 2019'da Yemek borusu kanseri tedavisi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde saat 04.50'de 69 yaşında vefat etti. Cenazesi, Kıranköy Mezarlığı, Samsun'da toprağa verildi.